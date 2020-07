Di Marzio: “La Fiorentina è disposta a trattare per Chiesa, ma vuole 70 milioni e ad oggi nessuno li ha offerti”

Il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato di Federico Chiesa nel corso di Sky Calcio Show: “Rispetto all’anno scorso c’era proprio un rifiuto a trattare da parte della Fiorentina. I Della Valle avevano una trattativa in corso con la Juventus, poi è arrivato Commisso e non ha voluto sentire ragioni. Quest’anno la situazione è diversa, la società sarebbe anche disposta a trattare ma solo in caso di offerte concrete. La cifra che la Fiorentina vuole in questo momento si aggira intorno ai 70 milioni, e per ora di offerte di questo tipo non ne sono arrivate”.

