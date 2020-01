Di Marzio: “La Fiorentina non molla Duncan, tanto che si potrebbe chiudere nei prossimi giorni”

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito è tornato a parlare del mercato della Fiorentina. Per quanto riguarda le operazioni in entrata, la pista attualmente più calda porta al nome di Alfred Duncan, centrocampista del Sassuolo da tempo seguito da Pradè. Il giornalista di Sky ha confermato che la trattativa sta andando avanti ed è in fase avanzata, tanto che l’operazione potrebbe essere portata al termine dai dirigenti viola già nei prossimi giorni.