Di Marzio: “La Juventus vuole fare un mercato di scambi, improbabile una maxi offerta per Chiesa”

Il giornalista di Sky Sport, Gianluca di Marzio ha analizzato durante L’Originale la situazione per quanto concerne il futuro del gioiello viola Federico Chiesa: “La Juventus vuole fare un mercato di soli scambi, senza esborso di cash per i giocatori. Proprio per questo, alla luce della posizione di Commisso e della Fiorentina, appare al momento improbabile una maxi offerta per Federico Chiesa”

Di Marzio, quindi, chiude le porte a una cessione di Chiesa alla Juventus nel prossimo mercato.