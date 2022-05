Di Marzio: “Non ci sono i presupposti per il riscatto di Torreira. Il giocatore è orientato su altre idee per il futuro”

L’esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio lancia sui suoi canali social un’indiscrezione tutt’altro che rassicurante sul futuro del centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira, in prestito dall’Arsenal ai viola: “Le strade tra la Fiorentina e Torreira si separano: non ci sono più le condizioni e i presupposti per il riscatto. Il centrocampista è orientato su altre idee rispetto a un futuro in viola, e momentaneamente farà dunque rientro all’Arsenal, con cui ha un ultimo anno di contratto”.

Di seguito il post originale di Di Marzio: