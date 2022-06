Di Marzio: “Per Grillitsch al momento non c’è l’intesa, ma la trattativa è ancora viva. La Fiorentina lo considera il sostituto di Torreira”

Il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato a Sky Sport delle ultime vicende di mercato di casa Fiorentina: “L’agente di Grillitsch è stato a Firenze settimana scorsa. Al momento non c’è l’intesa tra le parti ma la trattativa è ancora viva, la Fiorentina punta molto sul giocatore considerandolo il profilo giusto per sostituire Torreira“.

E poi su Italiano ha aggiunto: “Le parti stanno ancora trattando per definire i dettagli, con Barone e Pradè che aspettano l’ok di Commisso per il prolungamento del contratto. Vedremo quanti giorni ci vorranno per trovare l’intesa”.