Di Marzio: “Per Jovic si cerca di inserire un diritto di riscatto. Ecco a quanto ammonta la distanza per Dodò”

Arrivano importanti aggiornamenti di mercato per quanto riguarda i due nomi caldi del momento. Dopo la chiusura per Mandragora, la Fiorentina cerca di piazzare il doppio colpo. Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, per Luka Jovic si starebbe pensando di inserire un diritto di riscatto nella formula del prestito. La cifra del riscatto dovrebbe oscillare tra i 18 e i 20 milioni di euro. Molto inferiore quindi ai più di sessanta pagati dal Real Madrid all’Eintracht Francoforte.

Un altro giocatore che la Fiorentina sta trattando è Dodò dello Shaktar. L’ultima offerta viola è decisamente salita, arrivando a toccare quota 14 milioni e mezzo. Ma ancora non basta, la società ucraina ne chiede 18. Si tratta.