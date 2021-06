Di Marzio: “Ribery avrebbe preferito un segnale chiaro da parte della Fiorentina. Contatti solo con il suo entourage”

Sul suo sito granhotelcalciomercato.com il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha scritto della situazione tra Franck Ribery e la Fiorentina. Questa una parte dell’articolo pubblicato sul sito: ”

“Al netto di una scelta legittima della Fiorentina, Ribery avrebbe preferito un segnale chiaro e diretto direttamente dal club. Un faccia a faccia mai avvenuto che forse avrebbe cambiato anche le sorti del futuro viola del francese. Tra società e giocatore non si è mai affrontato il tema rinnovo dal punto di vista economico. Attorno alla panchina della Fiorentina è successo tutto quello che sappiamo e segnali chiari sul rinnovo non sono mai arrivati se non a Davide Lippi, che ha curato il suo trasferimento a Firenze, e all’agente Alain Migliaccio: non ci sono i margini per continuare insieme, grazie di tutto.

E sul suo futuro: “L’Italia rimane una possibilità, con il Monza che sta facendo forti pressioni su di lui per convincerlo a scendere in Serie B e provare a conquistare la Serie A da protagonista”.