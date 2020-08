Di Marzio: “Thiago Silva ha scelto il suo nuovo club: ecco la durata del contratto”

Niente da fare per quanto riguarda la Fiorentina sul fronte Thiago Silva. Come vi abbiamo raccontato nella giornata di oggi, il pressing del Chelsea si è fatto nelle ultime ore sempre più forte e saranno proprio i Blues la prossima squadra del difensore brasiliano. A scriverlo su Twitter è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che aggiunge anche che l’ex Milan firmerà con il club inglese un contratto di due anni.

#ThiagoSilva will sign a 2 years contract for @ChelseaFC, deal done @SkySport @SkySports @SkySportsNews

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 24, 2020