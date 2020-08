Di Marzio: “Trattativa avanzata del Perugia per un attaccante della Fiorentina”

Continua il mercato in uscita della Fiorentina, con Prade impegnato a risolvere la situazione di quei 12-13 esuberi che come l’anno scorso la dirigenza viola dovrà piazzare per evitare un’inutile sovrabbondanza. Secondo quanto dichiarato questo pomeriggio da Gianluca Di Marzio la Fiorentina starebbe trattando il passaggio di Gabriele Gori al Perugia: il classe ’99 dopo le 9 reti messe a segno nell’ultimo campionato di Serie C con l’Arezzo è al centro delle richieste degli umbri. Nonostante ancora non sia chiaro il nome del futuro allenatore del Perugia dopo le dimissioni di Massimo Oddo, con Fabio Caserta in pole position, la trattativa sembra essere comunque a buon punto e già nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità dei passaggio del giovane attaccante viola ai grifoni.

