Di Marzio: “Verona a caccia del sostituto di Kumbulla. Ceccherini potrebbe essere il nome a sorpresa…”

Non solo caccia agli ultimi ritocchi. Come spesso hanno sottoilineato i dirigenti viola, la Fiorentina dovrà per forza di cose effettuare anche operazioni in uscita per alleggerire il monte ingaggi. Su Sky Sport, il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato di un interessamento tutto italiano per il difensore viola Ceccherini: “L’Hellas Verona a caccia del sostituto di Kumbulla. Tra i tanti nomi usciti a sorpresa potrebbe esserci anche Federico Ceccherini della Fiorentina”.

