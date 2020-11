Di Marzio: “Vi racconto di quando Van Basten aveva firmato con la Fiorentina. Nell’ultima sessione di mercato i viola hanno provato a prendere Matic, ma…”

L’esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio ha raccontato a Radio Radio alcuni aneddoti relativi alle trattative di mercato non andate in porto per la Fiorentina alcuni anni fa, come quelle per campioni come Falcao e Van Basten, e quella sfumata per il centrocampista Nemanja Matic del Manchester United recentemente:

Quali affari avrebbero cambiato la storia del calcio italiano? “Sicuramente Falcao e Van Basten alla Fiorentina. Loro avrebbero reso la squadra viola fortissima. Sono stati retroscena di mercato per una Fiorentina che avrebbe potuto vincere di più. Van Basten è stato il caso più eclatante perché aveva praticamente già firmato. A casa di Claudio Nassi, direttore sportivo dell’epoca, c’è proprio il contratto con la firma. Poi fu la Fiorentina a tirarsi indietro. Come Lewandowski al Genoa. Era tutto fatto ma a un certo punto Preziosi passa e dice: ‘No, me l’aspettavo più alto’.

Quale trattativa di rilievo è saltata in questa ultima sessione di mercato? “Matic alla Fiorentina. Prima del rinnovo di Matic con il Manchester United, la Fiorentina aveva provato a prenderlo a scadenza. Poi Matic ha deciso di rinnovare con lo United. Il nome per la panchina viola era quello di De Rossi. Poi non c’erano i margini per prendere in tempo il patentino e tutto è saltato