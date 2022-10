Di Michele: “La Fiorentina viaggia in Europa, ma perché frena così tanto in campionato? Giusto aspettare Jovic, anche se…”

L’allenatore ed ex calciatore, tra le altre, del Lecce David Di Michele è intervenuto a Radio Bruno Toscana, parlando del prossimo impegno dei salentini, contro la Fiorentina: “La Viola ha avuto un inizio di stagione piuttosto instabile. Tu vedi la Fiorentina in Europa che vince 5-1, e allora pensi: ‘Perché non riescono a replicare queste prestazioni in campionato?’. Difficile dare una risposta chiara”.

Su Luka Jovic: “Si deve ancora abituare; probabilmente, viene anche da un calcio completamente diverso. A Firenze, comunque, ci sono valori importanti. Quando hai una condizione atletica e fisica piuttosto deficitaria, giocare è il modo perfetto per recuperare, anche se essere sempre in campo può portarti a fare figuracce. Comunque, è giusto aspettarlo”.

Sul Lecce: “La prossima sarà una partita difficile per entrambe le squadre. Quello dei ragazzi di Baroni è un buon inizio di campionato, anche a Roma hanno giocato bene. L’ambiente sarà abbastanza caldo, la Fiorentina dovrà farsi trovare pronta e preparata. Il Lecce vorrà approfittarne“.