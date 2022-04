Di Michele: “L’Arechi sarà una bolgia: la Salernitana ha ritrovato la speranza. Per Italiano non sarà facile, soprattutto con quelle due assenze”

L’ex attaccante della Salernitana David Di Michele si è espresso a TMW Radio sulla squadra granata, prossimo avversario in campionato della Fiorentina. Sentite cosa ha detto:

“La vittoria della Salernitana contro l’Udinese è la classica vittoria che dà tanta speranza togliendola alle concorrenti. La prossima in casa con la Fiorentina sarà una bolgia e per la squadra di Italiano non sarà affatto facile viste le assenze di Torreira e Castrovilli. In questo momento rischia la Sampdoria, che vive un momento nero”.