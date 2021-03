Di Palma: “Alla Fiorentina va tutto storto e spesso manca solo il risultato. Dragowski tra i migliori ma gli manca qualcosa”

Stretto conoscitore di Prandelli è Vincenzo Di Palma, che nei suoi staff di Fiorentina (alla prima esperienza) e Parma era l’allenatore dei portieri. A Radio Bruno, Di Palma ha parlato così della situazione difficile dei suoi ex club: “L’ultima volta che l’ho sentito è prima che venisse a Firenze, abbiamo parlato, questo è un periodo un po’ particolare e quella di domani una partita delicata perché trova una squadra secondo me in ripresa. Alla Fiorentina sta andando un po’ tutto storto perché non sta facendo neanche prestazioni negative, manca solo il risultato. Dragowski? Mi faccio dei filmati di tutti i portieri del nostro campionato, lui ha grossissime qualità, è forte tra i pali. Secondo me deve migliorare nella difesa dello spazio, alle spalle della linea difensiva. Se riesce a fare questo diventerà un ottimo portiere. Lo stesso Sepe ha buone qualità ma anche lui ha bisogno di migliorare sotto l’aspetto situazionale tattico, oggi tutti sono bravi a presidiare la porta ma devono migliorare nel collettivo, nel gioco di squadra. I portieri innanzitutto devono parare, poi però devono essere bravi a difendere lo spazio, quello che anticipa l’intervento tecnico”.