“Di solito una società nuova si allontana da cosa è stato fatto in passato, Prandelli è stata una scelta strana”

L’ex giocatore della Fiorentina Luca Ariatti ha parlato a TMW News anche dell’attuale situazione in casa viola, tra il cambio in panchina e i dubbi in attacco. Queste le sue parole: “Quella di Prandelli è una scelta strana. Di solito una nuova gestione si allontana da cosa ha fatto quella vecchia. La squadra deve comunque fare di più, da solo Prandelli non può cambiare tutto. La società ha investito molto, dispiace vedere una squadra così anonima. Giocare con gli esteri porta a isolare l’attaccante centrale, c’è da capire se Cutrone può ricoprire quel ruolo o se ha bisogno di un compagno vicino. Credo che gli sia più congeniale la seconda opzione”.

