Diamanti: “Non mi stupisce che Ribery faccia la differenza. Castrovilli deve continuare a lavorare e…”

L’ex Fiorentina, Alessandro Diamanti è intervenuto a Radio Bruno parlando del suo presente: “Sto bene, sono felice di questo periodo. Qui è abbastanza uguale il ritmo di vita del calcio. Sono contento di avere un nome in Australia, più che contento di cosa faccio in campo, è di quanto mi apprezzano per come mi comporto”.

E sulla Fiorentina: “Voglio bene alla maglia viola, lì ho tanti amici, specie Dario Dainelli. La società è forte ed il presidente mi piace molto, ci vuole tempo per assestare le varie dinamiche all’interno del club. I risultati sicuramente devono migliorare. A Prandelli voglio bene, mi ha portato anche in Nazionale, spero escano quanto prima da questa situazione delicata”

Su Ribery: “Non mi stupisce che a 37 anni faccia la differenza. Alla fine in tutte le squadre sono i vecchietti che tirano la carretta”.

Su Castrovilli: “Ho giocato insieme un paio di volte. Quando l’ho visto alla Cremonese ho pensato subito che fosse bravo, deve continuare a lavorare per migliorare sempre di più”.