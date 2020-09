Diamanti: “Spero che la burocrazia sia clemente con Commisso, dove lo ritroviamo uno così? Per Chiesa probabilmente diventare una bandiera…”

A Cronache di Spogliatoio ha parlato così l’ex attaccante toscano della Fiorentina Alessandro Diamanti: “Rocco Commisso, Joe Barone e tutta la nuova società mi piacciono molto. Sono arrivati a Firenze con entusiasmo e lo spirito giusto: costruire una famiglia. Non è facile, ma Commisso è un personaggio che fa bene al calcio italiano. Spero solo che la burocrazia lo lasci lavorare, perché dove lo trovi un altro che vuole investire così?” A tenere banco è come sempre il futuro di Federico Chiesa. “Per lui secondo me non è un problema di andare all’Europeo o di Juventus. È un giocatore importante e nel calcio moderno diventare una bandiera o il giocatore simbolo di una città come Firenze alla lunga darebbe molte più soddisfazioni che giocare in club più importanti. Anche perché chissà che la Fiorentina non possa diventare lei stessa un top club”.

0 0 vote Article Rating