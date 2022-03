Dichiarazioni di Commisso: La Procura Federale archivia la posizione del presidente della Fiorentina

Archiviazione. La Procura Federale della Figc ha deciso di non procedere nei confronti del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso.

Il numero uno viola era stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 17 gennaio 2022, a seguito della pubblicazione di un’intervista sul Financial Times, in cui venivano apostrofati in maniera piuttosto colorita dirigenti di altre squadre.

Dichiarazioni per le quali “non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare”.