Diego Della Valle e le due “soluzioni” per la ripartenza Tod’s

E’ una edizione straordinaria a prova di Covid, la vendita Friends & Family che ha preso il via ieri (fino al 28 giugno) e che il gruppo Tod’s dell’ex presidente della Fiorentina Diego Della Valle organizza due volte l’anno. Un appuntamento diventato un evento fisso per gli invitati, amanti dello shopping. Quest’anno, per bypassare ogni rischio di assembramenti, Tod’s ha fatto ricorso a due soluzioni: alla vendita nello stabilimento della zona industriale Brancadoro (adiacente al centro direzionale del gruppo) è stato abbinato un canale online con la stessa offerta (in termini di assortimento e di prezzi).

