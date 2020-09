Diego Della Valle il visionario: “Questo è un momento di cambiamento straordinario, o stai di qui o di là…”

“Questo è un momento di cambiamento straordinario, un’occasione che capita ogni tot anni, è come se fosse un chinese wall tra quello che c’era ieri e che ci sarà domani. O stai di qui o di là, non non ci sarà più posto per stare in mezzo” prevede l’ex presidente della Fiorentina Diego Della Valle, a Milano per la presentazione – virtuale – della nuova collezione Tod’s. Proprio partendo dal nuovo formato di presentazione pensato per questa fashion week, Della Valle si dice convinto che oggi “bisogna pensare a quello che si vuole essere e tenere conto di come cambiano i consumatori. C’è un cambiamento mondiale epocale e io, che non sono uomo di tecnologia, trovo molto interessante ciò che si può fare con i nuovi modi di comunicare mescolati a quelli tradizionali”

