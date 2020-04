Diego Della Valle: “Le mie aziende non riapriranno se ci saranno ancora rischi”

Diego Della Valle, ex proprietario della Fiorentina, ha parlato così a La7 dell’emergenza Coronavirus e dei riflessi sul mondo del lavoro: “Non me la sento di aprire un’azienda se qualcuno dei miei dipendenti corre dei rischi. L’Italia tra 12 mesi? Rispondo sui due mesi, ora bisogna ragionare sul medio periodo. Sarà un anno da giocare prevalentemente in difesa, sperando che gli ultimi mesi ci permettano di andare a regime. I minuetti politici tra opposte fazioni non li starei neanche a guardare, non si giochi per un po’ di consenso. Farci dare delle lezioni dal governo olandese (e non solo da loro) mi sembra un po’ troppo. Mascherine fatte da noi? Le faccio fare a chi le sa fare così chi le usa non corre nessun rischio. Abbiamo lanciato una sottoscrizione pubblica per chi vuole contribuire per le famiglie degli operatori sanitari morti nel tentativo di salvare le vite degli altri”.