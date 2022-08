Dietro Milenkovic e Igor ci sono difficoltà. Venuti provato centrale

Milenkovic e Igor sono due certezze in generale, dietro di loro però ci sono delle difficoltà all’interno della Fiorentina.

Martinez Quarta, che anche stasera dovrebbe sostituire l’indisponibile brasiliano, ha cominciato la stagione facendo diversi errori e anche la sua prestazione contro la Cremonese non è stata all’altezza della situazione.

Nastasic poi non sembra essere preso minimamente in considerazione dal tecnico, tanto che si parla di una possibile cessione per lui.

In questa situazione, si legge stamani su La Nazione, Italiano ha testato anche Venuti in quella zona. Una soluzione sicuramente d’emergenza che però è anche una sorta di messaggio che dovrebbe essere recepito da chi di dovere.