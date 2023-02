Dietrofront Amrabat: chiede scusa a tutti e viene convocato per il Torino

Dopo le convulse ore della giornata di ieri, con un Sofyan Amrabat tentato dalla possibilità di giocare in Spagna con la maglia del Barcellona, quest’oggi sono arrivate le scuse da parte del marocchino a tutto il gruppo della Fiorentina. Il centrocampista, infatti, si è recato nell’hotel del ritiro della squadra per chiedere scusa per il suo comportamento poco professionale delle ultime ore, che aveva indotto anche mister Italiano ad escludere dai convocati.

Dopo le scuse di questo pomeriggio, però, è arrivato anche un ripensamento della Fiorentina, che ha deciso di non privarsi di uno dei suoi migliori giocatori per la sfida di Coppa Italia. Amrabat sarà quindi regolarmente a disposizione di Italiano, anche se a questo punto non è scontato il suo impiego in campo dal 1′.