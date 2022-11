Dietrofront Argentina: Gonzalez indisponibile per l’amichevole di oggi. Le ultime

Sembrava dovessero essere soltanto tre gli indisponibili per l’amichevole di questo pomeriggio tra Argentina e Emirati Arabi Uniti. Invece, nonostante l’iniziale informazione errata di TyC Sports, anche Nico Gonzalez non prenderà parte all’incontro. Questa la scelta del ct Scaloni che a quanto pare preferisce non forzare un giocatore che viene da un lungo e fastidioso infortunio.

Gli assenti dell’Argentina saranno quindi quattro: Dybala, Romero, Gomez e appunto Gonzalez, che non parteciperà, nemmeno dalla panchina, all’ultimo test prima di Qatar 2022. Formazione ufficiale confermata, che vi riportiamo qua sotto insieme alla panchina: