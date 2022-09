Dietrofront Castello? La posizione del Comune sulla sistemazione in itinere della Fiorentina

Nonostante le parole del sindaco Nardella in giornata, non c’è nessuna ipotesi concreta che porterebbe la Fiorentina a giocare a Castello. È questo ciò che filtra dal Comune di Firenze sull’impianto in cui giocherà la durante i lavori allo Stadio Franchi. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, il sindaco Dario Nardella aveva risposto evidenziando interventi e adeguamenti che sarebbero necessari.

Il sindaco ha affermato che con la società di Commisso saranno valutate tutte le opzioni possibili, ma Castello non è tra queste.