Difensore cercasi: la Fiorentina attende le risposte da Roma e Torino, ma intanto spunta un nome nuovo

Sulle pagine del La Nazione di stamattina si leggono novità per quanto riguarda il mercato in entrata della Fiorentina. Preso Cutrone ora Pradè è alla ricerca di un difensore (oltre che a un centrocampista). A ore dovrebbe arrivare sia la risposta del Torino per Kevin Bonifazi, sia quella della Roma per Juan Jesus. Su quest’ultimo le percentuali di una risposta positiva sono davvero basse, mentre per Bonifazi regna ancora l’incertezza sulle intenzioni dei granata. La Fiorentina intanto sembra vagliare un’altra opzione che si chiama Marash Kumbulla, classe 2000 dell’Hellas Verona. La sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni.