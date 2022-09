Difesa chiusa, in tutti i sensi: niente da fare per Nikolaou, la Fiorentina rimarrà con tre centrali di ruolo

La Fiorentina ha deciso: le operazioni in entrata sono finite. Niente difensore o centrocampista, il mercato si chiude qui. In particolare, non arriverà quel Nikolaou a rimpiazzare Nastasic che rescinderà il contratto, come riportato da Gianluca Di Marzio. La società di Commisso resterà quindi con soli tre centrali: Milenkovic, Quarta e Igor.

La decisione è stata presa anche pensando a chi c’era già in casa. Ossia Luca Ranieri, rientrato dal prestito dalla Salernitana che, come Zurkowski, non ha trovato destinazioni migliori. Il difensore che l’anno scorso aveva giocato come esterno a Salerno sarà quindi adattato per fare il quarto centrale.