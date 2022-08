“Difficile capire l’arrivo di Jovic alla Fiorentina, forse i bravi sono tutti da una parte e gli altri…”

Il mercato non è ancora finito, ma l’inizio della stagione impone già le prime riflessioni. A commentare il calciomercato e l’operato della Fiorentina, in particolare l’affare che ha portato dal Real Madrid a Firenze l’attaccante Luka Jovic ci ha pensato il noto ex dirigente, anche viola, Claudio Nassi.

Direttamente a Tuttomercatoweb, Nassi ha esposto le sue considerazioni: “Dicono che il tifoso deve sognare e il mercato lo dimostra. E’ un mercato anomalo, con tanti ascquisti e partenze in squadre, come la Roma, che fai fatica a spiegarti. Ancora più difficile è capire l’arrivo di Jovic dal Real Madrid alla Fiorentina a costo zero. Un attaccante pagato 60 milioni solo un paio di stagioni fa. Si può cedere e contribuire al 50% dell’ingaggio, tenendo la metà in caso di futura cessione? A volte viene il dubbio che i bravi siano tutti da una parte e gli altri abbiano l’anello al naso.”