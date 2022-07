“Difficile per Jovic far dimenticare un giocatore come Vlahovic. Ma la Fiorentina sta facendo un buon mercato”

Il giornalista del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi, è intervenuto su Radio Marte dove ha commentato le vicende di mercato che stiamo vivendo questa estate e ha fatto riferimento anche alle mosse fatte dalla Fiorentina.

“Credo sia difficile per Jovic far dimenticare un giocatore come Vlahovic – ha detto Polverosi – uno che ha fatto 21 gol nell’anno della salvezza, ma è pur sempre un ottimo giocatore”.

Poi ha aggiunto anche che, a suo avviso, “la Fiorentina sta facendo un buon mercato” con Mandragora, ma anche Gollini, già presi.