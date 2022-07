Difficile trattenere ancora Milenkovic. Cessione del serbo potrebbe spianare la strada a Le Normand. Monitorato altro difensore

Tra i giocatori presenti nel ritiro della Fiorentina in Val di Fassa c’è anche Nikola Milenkovic, colonna difensiva viola in cerca di scoprire il proprio futuro. Trattenerlo anche quest’anno sarà piuttosto complicato ed è per questo motivo che il club viola si sta guardano intorno.

In questo senso, La Gazzetta dello Sport stamani ribadisce che piace da tempo Robin Le Normand (’96) centrale molto forte della Real Sociedad. Costo molto alto, al pari del rendimento. Monitorato anche Marash Kumbulla, ma un nuovo acquisto sarà possibile solo in caso di cessione.