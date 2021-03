“Difficile uscire dalla crisi senza continuità di risultati. Prandelli? Sta cercando di fare il massimo con giocatori non adatti al suo gioco”

L’ex giocatore della Fiorentina Mario Bortolazzi ha parlato a tuttomercatoweb della situazione della squadra viola: “E’ chiaro che deve far punti e uscire dalla zona pericolosa della classifica. Certo non è una missione facile e non riuscire a trovare continuità di risultati non aiuta”.

E poi su Prandelli ha aggiunto: “Sta lavorando con un gruppo di giocatori che ha trovato e magari qualcuno non va bene per il suo gioco. Gli va comunque riconosciuto il merito di aver valorizzato Vlahovic. Ripeto, si è trovato una squadra non costruita da lui e ha cercato di mettere i giocatori nei loro ruoli provando a portare a casa più punti possibile”.