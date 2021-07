Diks: “Grazie alla Fiorentina sono il calciatore che sono oggi. Voglio ringraziare anche i dirigenti per avermi aiutato nel trasferimento…”

Così attraverso i social, l’ormai ex difensore della Fiorentina Kevin Diks ha salutato il club viola: “Ieri si è finalizzato il mio trasferimento dalla Fiorentina al Copenhagen. Il che mi dà l’opportunità di ringraziare tutte le persone alla Fiorentina dopo esser stato cinque anni sotto contratto con questo bellissimo club. La Fiorentina mi ha dato la possibilità di svilupparmi come giocatore in vari periodi per diventare ciò che sono. In più la Fiorentina ha cooperato nel mio ultimo trasferimento al Copenhagen e vorrei veramente ringraziare i dirigenti e lo staff della società. Auguro al club un grande futuro ed è stato un onore giocarci”.