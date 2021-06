Dilemma Kokorin: ci sarà posto per lui nella Fiorentina di Gattuso?

Sono passate due settimane dall’annuncio dell’arrivo di Rino Gattuso sulla panchina della Fiorentina. La società gigliata, assieme al tecnico calabrese, ha cominciato a pianificare fin da subito le strategie di mercato con l’obiettivo di costruire una Viola forte e in grado di competere, perché no, per l’Europa.

Tra i dubbi sulla rosa del futuro non può non esserci Aleksandr Kokorin. I primi mesi del russo a Firenze sono stati assolutamente disastrosi: complice un infortunio, ha collezionato appena quattro presenze con la maglia viola, per un totale di 91’ in campo.

A gennaio ha firmato un contratto fino al 2024, il che vuol dire che gli restano ancora tre stagioni alla Fiorentina. A meno che qualche club russo non sia interessato a riportarlo in patria, anche se in tal senso lo stipendio da quasi due milioni di euro è un fardello assai pesante. Per questo è assai probabile che Gattuso lo valuti nel ritiro estivo di Moena, prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro.