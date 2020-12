Dilemma Kouame: addio o rilancio alla Fiorentina?

In questi ultimi giorni del 2020 la Fiorentina si sta interrogando sulla prossima sessione di calciomercato, che inizierà il 4 gennaio. La dirigenza gigliata sta valutando come rinforzare l’attacco e su quali profili investire. Inoltre, Pradé e Barone si stanno interrogando anche sul futuro di diverse pedine presenti nella rosa di Prandelli. Uno di questi è sicuramente Christian Kouame, arrivato in riva all’Arno un anno fa dal Genoa. Pagato 11 milioni di euro, l’ivoriano è rientrato nel finale di stagione dopo aver recuperato dall’infortunio al crociato. 7 presenze ed un gol nel 2019-20, 15 gettoni ed una rete in questa prima parte di stagione: questi i numeri di Kouame.

Sull’ex giocatore del Genoa c’è l’interesse del Leeds allenato dal Loco Bielsa, che vorrebbe portarlo in Premier League assieme a Pulgar (LEGGI QUI). L’entourage dell’ex rossoblù si incontrerà con la dirigenza gigliata nei prossimi giorni per definire il da farsi. La Fiorentina ha davanti a sé due strade: cedere il giocatore e fare anche una plusvalenza o decidere di tenerlo e puntarci con forza per il presente e il futuro. In quest’ultimo caso, però, Kouame avrebbe la forte concorrenza di Vlahovic, al primo posto nelle gerarchie di Prandelli. Inoltre, considerato anche che dal mercato arriverà un attaccante al posto di Cutrone, gli spazi per l’ivoriano potrebbero diminuire ancora di più. E allora una cessione potrebbe essere l’ipotesi migliore per accontentare tutte le parti in causa.