“Dimarco meritava il giallo, perché il fallo non è intenzionale. Milenkovic sbaglia su Dzeko, anche se…”

A TMW Radio ha parlato l’ex calciatore e allenatore Arturo Di Napoli, per intervenire anche sui molto discussi episodi arbitrali in Fiorentina-Inter. In primis il fallo di Dimarco su Bonaventura, in occasione del rigore assegnato alla squadra viola, del quale ha detto: “Credo che andava data un’ammonizione per la gamba tesa, non il rosso perché non era intenzionale”.

Sul contatto tra Milenkovic e Dzeko prima del 3-4 nerazzurro invece: “Dipende dall’intensità del contatto, credo che abbia perso il tempo dell’anticipo e Dzeko sia stato furbo. L’errore credo sia del difensore. Se avesse fischiato il fallo non sarebbe stato uno scandalo”.