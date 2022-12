Dimensione Amrabat

La Gazzetta dello Sport questa mattina analizza la situazione di Sofyan Amrabat, riportando le parole del marocchino a Marca: «È un grande onore essere associato a grandi club. Ho molto rispetto per la Fiorentina, è una grande squadra. Io ho un ottimo rapporto con Commisso e il club».

Dichiarazioni che fanno capire come il centrocampista viola, almeno per il momento, non ha intenzione di andare altrove. L’interesse dei grandi club, ovviamente, fa gola al giocatore, che è stato uno dei protagonisti assoluti del Mondiale. Una Coppa del Mondo che lo ha trasportato su un’altra dimensione, internazionale. La Fiorentina ha il coltello dalla parte del manico, questa volta, visto che c’è l’opzione per il prolungamento fino al 2025, ma la volontà è quella di fare le cose in due. Almeno a questo giro.

I tifosi vogliono che il giocatore rimanga. Un guerriero in campo, tra i migliori di questo inizio di stagione viola. Intanto sale anche il prezzo. Un mese fa valeva 15-20 milioni, ora sotto i 30-35 si fatica. Dalla Premier spingono, su tutti il Liverpool, mentre Conte lo voleva già mesi fa al Tottenham.