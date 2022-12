Dionisi perde pezzi in vista del rientro: assenza pesante in mediana contro la Fiorentina

Brutto infortunio in casa Sassuolo: Maxime Lopez ha rimediato un problema muscolare che lo terrà fuori almeno un mese. Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato una distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro e la sua situazione sarà valutata quotidianamente.

Il tecnico dei neroverdi Dionisi perde quindi una pedina importante, nonché uno dei titolarissimi, in vista del ritorno del campionato. Il mediano francese salterà sicuramente la sfida contro la Fiorentina, in programma per il prossimo 7 gennaio.