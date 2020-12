DIRETTA VIDEO: Nuova puntata di CasaViola Più, si parla del momento della Fiorentina, della partita con il Sassuolo e di mercato. Ospiti d’eccezione in collegamento

Nuova puntata di CasaViola Più, in onda alle ore 21 su Firenzeviola Supersport Più (canale 196 del digitale terrestre) e su Fiorentinanews.com. Conduce in studio Lucia Petraroli alla presenza in collegamento di Paolo Chirichigno, direttore della sezione sportiva de La Nazione, Lorenzo Stovini, ex calciatore e tifoso viola, e Virgil Colfescu, intermediario di mercato e procuratore. Tanti gli argomenti di cui si parlerà: la sconfitta di Bergamo, il ritiro della Fiorentina e la gara di domani contro il Sassuolo. Non mancheranno i temi di mercato, in particolare quelli legati al reparto offensivo.

