Nuova puntata di CasaViola, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina, in onda su Toscana TV e Fiorentinanews.com. Conduce Lucia Petraroli e con lei in studio, ospiti d’eccezione come il procuratore Eugenio Ascari e poi Angelo Pollina, Simone Bargellini e Michel Isler.

Si parlerà del trionfo viola in casa della Juventus, ma anche delle mosse di mercato che la società proverà a fare nella prossima campagna acquisti e cessioni di gennaio.