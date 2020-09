DIRETTA VIDEO: Nuova puntata di Casaviola, si parla di mercato, campionato, stadio e centro sportivo. Ospiti d’eccezione

Nuova puntata per Casaviola, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina, in onda su Toscana TV e in diretta streaming su Fiorentinanews.com. Conduce Lucia Petraroli con presenza in studio di ospiti d’eccezione come Fabio Giorgetti, presidente della commissione Sport del Comune di Firenze, Gennaro Testa, ex arbitro di Serie A e i giornalisti Marcello Mancini e Massimo Sandrelli. Tanti i temi che verranno toccati: mercato, campionato, stadio e centro sportivo.

