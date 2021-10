DIRETTA VIDEO: Parte il “Club del Lunedì”, la Fiorentina al centro dell’attenzione e poi tanto calcio toscano. Ospiti d’eccezione in studio

Una nuova occasione per seguire la Fiorentina durante la settimana, targata Tele Etruria, canale 10: parte stasera infatti il “Club del Lunedì”, programma di approfondimento dedicato al calcio toscano, con la Fiorentina al centro dell’attenzione. Si parte alle 21.15 su Tele Etruria e in diretta streaming integrale su Fiorentinanews.com. Conduce in studio Lucia Petraroli, in studio gli ospiti Celeste Pin, Giuseppe Pellicanò e Michele Fratini. In collegamento invece il caporedattore del Brivido Sportivo, Tommaso Borghini.