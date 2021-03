Diritti tv, la Serie A ad un passo da Dazn. La posizione della Fiorentina

Nelle prossime ore si assegneranno i diritti tv della Serie A per il prossimo triennio (2021-24). Dopo le polemiche delle ultime settimane, la situazione dovrebbe essersi sbloccata con Dazn ormai ad un passo dall’assegnazione.

Come si legge su La Gazzetta dello Sport, ieri le parti convenivano sull’esito dei lavori. I pacchetti uno e tre, il primo con le sette gare in esclusiva, l’altro per la trasmissione delle altre tre in OTT, verranno acquistati da Dazn. Il pacchetto due, per le altre tre partite in co-esclusiva, potrebbe essere assegnato a Sky o non essere venduto in attesa di nuove trattative private.

La maggioranza si è schierata in favore di Dazn e degli 840 milioni messi sul piatto, l’offerta più ricca: senza unanimità, ma con i quattordici voti che occorrono per rendere effettiva qualsiasi delibera. La Fiorentina è tra le società che appoggia l’opzione Dazn.