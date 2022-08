Disastro Twente: dopo l’eliminazione in Conference League, arriva un’altra sconfitta in campionato

Non è un bel momento per il Twente. La squadra di Enschede non si è ripresa dopo il mancato accesso ai play-off di UEFA Conference League. Lo 0-0 contro la Fiorentina non è stato del tutto digerito e la squadra ha risentito della stanchezza anche in Eredivisie.

Quest’oggi si è disputata Volendam-Twente. Per i biancorossi, che avevano dalla loro tutti i favori del pronostico, un avversario non proprio irresistibile. Ma inaspettatamente, i padroni di casa hanno strappato i tre punti con un gol nel finale di gara. Twente, quindi, che inciampa anche in campionato per la prima volta.