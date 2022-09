Disordini in Champions League: feriti tifosi croati vicino San Siro prima di Milan-Dinamo Zagabria

Si sta svolgendo la partita di Champions League tra Milan e Dinamo Zagabria, un evento tutt’altro che tranquillo per quanto riguarda il tifo. Dalla presenza massiccia di 2500 croati a San Siro e dall’arresto di tifosi della Dinamo per possedimento di armi e coltelli, si potevano già presagire segnali non proprio tranquilli.

Come ha riportato Sky Sport, intorno alle ore 16, due tifosi della Dinamo Zagabria sono stati feriti. Uno dei due, in particolare, ha subito una coltellata al gluteo ed è stato immediatamente soccorso dal 118. Durante la partita, la situazione è sotto controllo, ma durante le ore prima del match il clima è stato molto irrequieto.