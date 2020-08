Distanze minime tra Sottil e il Cagliari, manca punto di incontro sul controriscato. La situazione

Tra Riccardo Sottil e il Cagliari le distanze sono sempre più ravvicinate. L’attaccante esterno richiesto dal nuovo allenatore Eusebio Di Francesco è vicinissimo a vestire la maglia rossoblù: la trattativa è ai dettagli, la formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore della Fiorentina. Proprio su questo punto, come specifica calciocasteddu.it, cioè sulla cifra del controriscatto, ancora non è stato raggiunto un punto di incontro. Ma sul fatto che il giocatore alla fine vestirà la maglia del Cagliari, sembra ci siano pochi dubbi: convocato da Nicolato per gli impegni della Nazionale Under 21, Sottil sbarcherà in Sardegna una volta tornato dal ritiro con gli azzurri.

