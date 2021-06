Divergenze superabili tra Fiorentina e Porto per l’acquisto di Sergio Oliveira. L’accordo resta però ancora da trovare

Secondo quanto riferito dal portale portoghese O Jogo tra Porto e Fiorentina prevale la volontà da entrambe le parti di chiudere la trattativa per il centrocampista Sergio Oliveira. Le divergenze tra i viola e il club lusitano vengono infatti definite superabili. L’intesa non è così vicina sembrava nei giorni scorsi. Restano comunque i presupposti per arrivare a un accordo il prima possibile per permettere al giocatore di approdare sulle rive dell’Arno.