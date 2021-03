“Dobbiamo contare cosi, il percorso è quello giusto. La dedizione della nostra squadra è massima”

Il jolly della Fiorentina Primavera Niccolo Pierozzi, al termine dell’importante vittoria per 3-1 contro il Milan, ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni dei media ufficiale della società. Queste le sue parole: “E’ stata una vittoria fondamentale, molto bella. Siamo riusciti a strappare la vittoria nel secondo tempo dopo che loro ci avevano raggiunto. Siamo stati bravi a crederci fino alla fine, e il risultato da valore alla nostra prestazione. E’ una vittoria che ci dà tanta carica, ha un’importanza fondamentale. Dobbiamo cercare di continuare così, il percorso è quello giusto. Il mister e il direttore erano contenti, quindi bene così”

Anche mister Marcello Quinto, secondo di Alberto Aquilani oggi squalificato, ha voluto rendere merito ai propri ragazzi. Queste le sue parole ai canali social del club viola: “Ea importantissimo vincere oggi. Venivamo da buone prestazioni, dalle quali pero siamo usciti sempre senza raccogliere punti. E’ importante per la crescita dei ragazzi. L’atteggiamento della squadra? Non gli possiamo dire niente neanche nelle scorse partite, la dedizione al lavoro di questi giovani è sempre massimale. Meritavamo qualcosina in più anche a livello della classifica. Adesso andiamo a Genova cercando di ripeterci”