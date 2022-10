“Dobbiamo recuperare qualcuno in ritardo di condizione”, Italiano e il riferimento a due casi specifici

Dobbiamo recuperare qualcuno in ritardo di condizione e alcuni che non hanno novanta minuti, ma sono tutte situazioni individuali”. Le parole del tecnico della Fiorentina, Italiano, sono rivolte in particolare a due casi specifici: il terzino destro Dodô e l’attaccante esterno Gonzalez.

Entrambi non sono stati bene nell’ultimo mese; il primo si è infortunato nella partita di Bologna e ha rivisto il campo giovedì scorso contro gli Hearts. Anche stavolta dovrebbe partire dalla panchina in attesa di riavere i novanta minuti nelle gambe.

Il secondo invece sta facendo una stagione a spizzichi e bocconi (ora c’è, ora non c’è più), alle prese con una tallonite che ha mollato la presa solo alla fine della settimana scorsa. Per l’argentino si può fare lo stesso discorso del brasiliano, ma anche lui sarà pronto all’uso, ovvero pronto ad entrare a partita in corso.