Dodô domani alle visite mediche… a Roma? Da capire se farà un saluto a Moena. Con Pulgar in Brasile si ripensa anche a Bajrami?

Nessuna sorpresa. Domani, forse a Roma, Dodô sosterrà le visite mediche con la Fiorentina. Così La Gazzetta dello Sport ribadisce che l’affare si è definitivamente sbloccato: il club viola ha lavorato al colpo per settimane trovando l’accordo con il brasiliano (quinquennale ad un milione e mezzo a salire più bonus) e con lo Shakhtar. Un’operazione che sfiora i 18 milioni di euro tra parte fissa, 14 milioni e bonus.

Da un sacco di giorni ormai il brasiliano si trovava a Milano con la propria famiglia in attesa di ricevere l’ok per le visite mediche. Nel tardo pomeriggio di ieri l’intrigo burocratico si è sbloccato e Dodô ha potuto pubblicare sul proprio profilo Instagram il saluto al vecchio club che aveva pronto da tempo. Da stabilire se Dodô salirà subito a Moena per un primo bagno di folla e per iniziare a conoscere la nuova realtà, oppure si attenderà la seconda parte di ritiro in Austria (che avrà inizio il prossimo 27 luglio).

Per liberare lo slot da extracomunitario, adesso la Fiorentina sta stringendo per la cessione di Pulgar (Flamengo) cercando di trovare una collocazione a tutti gli esuberi. In entrata, una pausa di riflessione dopo il poker di acquisti. Più avanti si proverà ad inserire una mezzala di qualità. Molti i nomi seguiti dal club, compreso il talento dell’Empoli Nedim Bajrami (’99). Calciatore che piace allo staff tecnico e che in alcuni casi potrebbe essere spostato anche in posizione più avanzata.