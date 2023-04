Dodô è l’orsetto della Duracell, Bonaventura ha la sfera di cristallo. Il cielo… viola sopra San Siro

Il cielo è viola sopra San Siro. Fuochi d’rtificio, saltino i tappi di champagne per festeggiare una vittoria della Fiorentina da incorniciare. Partita scoppiettante, con continui capovolgimenti di fronte, un continuo susseguirsi di azioni da gol ma solo una trova la degna conclusione. Ed è viola.

Dodô – 8 – Limita appena la spinta sulla fascia per dedicarsi ad alcune provvidenziali chiusure in recupero. Inesauribile come l’orsetto delle pile Duracell.

Bonaventura – 8 – Giocatore di intelligenza superiore. Prevede dove potrà arrivare il pallone e si fa trovare pronto pre inzuccarlo in rete. Lo trovi sempre dove c’è un bisogno.

